حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، في من تساقط أمطار وثلوج في عدة ولايات من الوطن.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية بالأمطار والعواصف هي: الجزائر، بومرداس، البليدة، المدية، عين الدفلى، تيبازة، البويرة، الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة، تلمسان، سيدي بلعباس، عين تموشنت، غليزان، مستغانم، المسيلة، باتنة، خنشلة، برج بعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، جيجل، بجاية، سكيكدة، عنابة، الطارف، ڨالمة، أم البواقي، الشلف، تيارت، وهران ومعسكر.

وتمتد صلاحية النشرية من اليوم الأحد إلى غاية غدا الإثنين، وستتراوح كمية الأمطار ما بين 80 إلى 100 ملم محليا.

بالإضافة إلى الولايات التي ستشهد تساقط للثلوج غدا الإثنين، على ارتفاع يفوق الـ 1000 متر هي: البيض، النعامة، تلمسان، سيدي بلعباس، البويرة، باتنة، خنشلة، برج بعريريج، سطيف وبجاية.