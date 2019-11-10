لقي شخص حتفه وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم الأحد ببلدية جديوية (35 كلم شرق غليزان)، حسبما علم لدى المكلف بالإعلام بمصالح الحماية المدنية بالولاية .

وأوضح الملازم عباس خام الله بأن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بالمنطقة المسماة " الشعبة الحمراء " ببلدية جديوية إثر اصطدام بين ثلاث سيارات .

وقد نجم عن الحادث هلاك شخص (16 سنة) بعين المكان وإصابة إثنين آخرين (51 و 52 سنة) بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم من طرف أعوان الحماية المدنية إلى العيادة المتعددة الخدمات لجديوية .

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ملابسات الحادث.