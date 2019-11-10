وسع ليفربول الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى ثماني نقاط بعد فوز رائع 3-1 على مانشستر سيتي حامل اللقب باستاد أنفيلد يوم الأحد.

وبهذه النتيجة، التي تحققت بفضل أهداف فابينيو ومحمد صلاح وساديو ماني، يملك ليفربول، الذي يخلو سجله من الهزائم، 34 نقطة من 12 مباراة متقدما بثماني نقاط على ليستر سيتي وتشيلسي وتسع نقاط على سيتي صاحب المركز الرابع.

وبينما يبدو الحديث عن نتائج حاسمة في نوفمبر ، مع تبقي 26 مباراة في الموسم، سابقا لأوانه، فإن الطريقة التي انتصر بها ليفربول على فريق هيمن على الدوري خلال الموسمين الماضيين هي بالتأكيد بمثابة إعلان عن النوايا.