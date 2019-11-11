أكدت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، أن مؤسسة بريد الجزائر ستعلن "قريبا" عن عدة خدمات جديدة منها خدمة "في دارك" التي تضمن تقديم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين في منازلهم.

وأشارت الوزيرة في تصريح للصحافة في ختام زيارة العمل والتفقد التي قادتها إلى المركب البريدي ببئر توتة (الجزائر العاصمة)، أن المشاريع التي نفذتها مؤسسة بريد الجزائر "سمحت بتحقيق توازن مالي لهذه المؤسسة وهي الآن تستعد للإعلان عن عدة خدمات جديدة قريبا منها خدمة "في دارك" التي سيتم إطلاقها الأسبوع القادم حيث يقدم بموجبها عمال البريد ضمان خدمات المؤسسة لذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين المسنين وهم في بيوتهم".

وبعد أن أشارت إلى أن هذه الخدمة الجديدة "من شأنها تأمين أموال" هذين الفئتين الاجتماعيتين، لمحت فرعون إلى إمكانية فتحها في المستقبل للأشخاص الطبيعيين والعاديين من أجل الحصول على موارد إضافية لمؤسسة بريد الجزائر.

كما تستعد هذه المؤسسة، حسب الوزيرة، إلى إطلاق خدمة مؤمنة لتوزيع الطرود وكذا توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات ناشطة في التجارة الإلكترونية.

وبعد أن كشفت الوزيرة أن 17 بالمائة من أموال زبائن بريد الجزائر تسحب عن طريق الموزعات الآلية للنقود، أعلنت أن مؤسسة بريد الجزائر ستنشئ فرع خاص بصيانة هذه الموزعات لاسيما وأن الجزائر "تعاني من صيانة هذه التجهيزات ليس فقط في المناطق النائية بل بالعاصمة وعدة مدن كبرى أخرى"، مشيرة أن هذا الفرع سيتكفل بصيانة الموزعات التابعة لبريد الجزائر على أن "يشرع في تقديم هذه الخدمة للبنوك في مرحلة ثانية".

أما فيما يتعلق بصناعة البطاقات الإلكترونية أبرزت الوزيرة أنه "تم الدخول في المرحلة الثانية وهناك مشروع لصناعتها في المستقبل".