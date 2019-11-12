نشر مجلس الذهب العالمي أحدث تقرير عن احتياطات الذهب، كشف فيه ترتيب دول العالم من حيث كمية المعدن النفيس التي تملكه، حسبما أوردته وكالة روسيا اليوم.

وقدم ذات المجلس، ترتيب الدول العربية من حيث حجم الاحتياطي التي تملكه من المعدن الأصفر، حيث تصدرت السعودية القائمة بأكثر من 320 طنا.

كما أتى لبنان في المرتبة الثانية بـ 286.8 طن، تلاه الجزائر بـ 173.6 طن وليبيا بـ 116.6 طن والعراق 96.3 طن على التوالي.

وبالمقارنة التي أجريت مع بيانات شهر نوفمبر من العام الحالي، تغير ترتيب مصر في القائمة حيث تقدمت إلى المرتبة السادسة عربيا ورفعت احتياطاتها من الذهب من 78.9 طن إلى 79 طنا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك 8133 طنا منه، تليها ألمانيا بـ 3366 طنا، ثم إيطاليا 2451 طنا، وفرنسا 2436 طنا، ثم روسيا في المرتبة الخامسة بـ 2241 طنا.