أفادت مصادر عليمة، أن عناصر الدرك الوطني أوقفوا الشخص الذي قام، ليلة الأحد إلى الإثنين، بتخريب مقبرة الشهداء ببلدية الحضارة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عملية التوقيف تمت البارحة، وتبين أن المعني مختلا عقليا ويبلغ من العمر 31 سنة يقطن ولاية سوق أهراس، حيث قدم خصيصا إلى المكان، وقام بنبش 71 قبرا من مجموع 84 قبرا يوجد هناك، وحطم النصب التذكاري ودنس العلم الوطني، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية معه لمعرفة ملابسات الحادثة .

للإشارة ، كانت السلطات الولائية و على رأسها الوالي قد زار المكان صبيحة وقوع الحادثة .