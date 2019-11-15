أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سوق أهراس أمرا بتحويل الشخص الذي قام بتخريب أضرحة الشهداء بمقبرة

الشهداء لبلدية لخضارة (سوق أهراس) الأحد الماضي، إلى مستشفى الأمراض العقلية بوادي العثمانية في ولاية ميلة، حسبما أفاد به وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.

وأوضح ذات المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الأمر يتعلق بالمسمى (م.ع) الذي قام بتاريخ 10 نوفمبر الجاري بتخريب مقبرة الشهداء ببلدية لخضارة التي عاينتها الضبطية القضائية لفرقة الدرك الوطني ولاحظت عدم وجود سارية العلم الوطني وسط المقبرة وتخريب الأغطية الإسمنتية لـ71 قبرا بالإضافة إلى نزع اللوحة الخاصة بقائمة أسماء الشهداء من الجدارية الخاصة بها.

وأضاف وكيل الجمهورية أنه بتاريخ 12 نوفمبر الجاري تم التعرف على الفاعل وتحويله إلى مقر فرقة الدرك الوطني ومباشرة التحقيق معه لتحديد الأسباب والدوافع التي أدت به إلى ارتكاب هذا الفعل، موضحا بأنه بعد عرض الموقوف على

طبيب مختص في الأمراض العقلية تبين أنه "يعاني من اضطرابات عقلية".