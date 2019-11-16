هدد المدرب الفرنسي لمولودية الجزائر (الرابطة الأولى لكرة القدم)، برنار كازوني، اليوم السبت بتقديم استقالته في حال لم تقدم إدارة النادي على تسوية الوضعية المالية للطاقم الفني و اللاعبين.

و أكد كازوني خلال ندوة صحفية بالجزائر عشية استقبال أهلي برج بوعريريج يوم الأحد بملعب "عمر حمادي" (سا 18 :45) في لقاء تسوية رزنامة الجولة السادسة للبطولة: "اللاعبون مربكون بسبب عدم تلقيهم أجورهم منذ 4 أشهر.

نعمل في ظروف صعبة بسبب الخلافات الإدارية ومشاكل الاستقبال (ملعب) و الإصابات. شخصيا، أعاني كثيرا كوني متواجد في نفس وضعية اللاعبين. لي عائلة أشرف عليها. إذا لم تتحسن الأمور سأغادر".

و كان "العميد"، الذي يتقاسم المرتبة الأولى مع شباب بلوزداد (20 نقطة لكل فريق)، قد تلقى هزيمته الأولى هذا الموسم، يوم الأربعاء الماضي بملعب "5 جويلية"، على يد شبيبة القبائل بنتيجة 0-3 في ختام الجولة العاشرة للبطولة.

وأضاف كازوني يقول: "لقد طلبت قبل ثلاثة أسابيع من الإدارة بتسوية مستحقات اللاعبين، لكن دون جدوى. لست قادرا على تحمل هذه الوضعية أكثر. نحن بحاجة للهدوء لمواصلة تسجيل النتائج الإيجابية. أمام أهلي البرج, قرر اللاعبون وضع مشاكلهم جانبا و تقديم كل ما لديهم لتحقيق الفوز".

أخيرا، وجه كازوني الذي يشرف على تدريب المولودية للمرة الثانية، نداء للأنصار قائلا: "أطلب منهم عدم الضغط على اللاعبين. كل المباريات صعبة و الجميع يريد الفوز على المولودية".