تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، من تدمير قنبلة تقليدية الصنع بمنطقة الأربعطاش بولاية بومرداس، حسب ما أفاد به اليوم الإثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 17 نوفمبر 2019، قنبلة تقليدية الصنع بمنطقة الأربعطاش، ولاية بومرداس".

وضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، مركبة رباعية الدفع و1824 غرام من مادة الديناميت و16 أنبوب اشتعال و سبعة أمتار من الفتيل الصاعق وثلاثة مولدات كهربائية وثلاث مطارق ضغط و 12 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب".

من جهة أخرى، أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بوهران، محاولة هجرة غير شرعية لخمسة أشخاص من بينهم أربعة من جنسية مغربية".