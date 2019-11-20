أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا له خلفا للأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو، الذي أقيل من منصبه الثلاثاء.

وذكر النادي اللندني بأن عقد مورينيو مع توتنهام يمتد حتى نهاية موسم 2023-2024. وقال رئيس النادي دانيال ليفي: "نملك في جوزيه أحد أكثر المدربين تحقيقا للنجاحات في كرة القدم".

ولم يشرف مورينيو على أي فريق منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في 18 ديسمبر الماضي. وبات توتنهام ثالث فريق إنجليزي يشرف عليه مورينيو بعد تشلسي ومانشستر يونايتد.