أعلمت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أمس الثلاثاء، مرشحي مسابقة توظيف للالتحاق بـ 1340 منصب أستاذ وأستاذ متخصص رئيسي، عن تحديد يوم لإجراء امتحان شفوي.

وأوضحت الوزارة في بيان نشر على صفحتها في "فايسبوك"، أن "الوزارة تبلغ جميع المترشحين لمسابقة التوظيف للالتحاق بـ 1340 منصب أستاذ وأستاذ متخصص رئيسي على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لـ 48 ولاية، عن تحديد يوم إجراء الامتحان الشفوي وذلك يوم 11 جانفي 2020".

وأضاف ذات المصدر، أن "كل ما تم تداوله خارج هذا البلاغ الرسمي لا أساس له من الصحة".