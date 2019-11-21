سيتعرض الدولي الجزائري، مدافع نادي الشباب السعودي لكرة القدم، جمال الدين بلعمري للعقوبة بسبب التحاقه المتأخر بفريقه بعد مشاركته مع المنتخب الوطني الجزائري في المقابلتين الأخيرتين "للخضر"، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 .

وأوضح أحمد المسعود المكلف بالإعلام على مستوى الفريق السعودي إنه :" كان يفترض أن يكون التحاق بلعمري بفريقه مساء أمس الأربعاء، لكن هذا الأخير لم يلتحق ولم يقم بإشعار الفريق بهذا التأخير، و لهذا السبب قررت إدارة الفريق تطبيق القانون الداخلي على اللاعب، مثله مثل بقية اللاعبين "مضيفا" أن إدارة الشباب لا تتساهل مع المسائل المتعلقة بالانضباط ولا تفرق بين اللاعبين عند تطبيقها لهذه القوانين ".

ومعلوم أن جمال الدين بلعمري، بات من الركائز الأساسية التي يعتمدعليها الناخب الوطني جمال بلماضي، وشارك في المقابلتين الأخيريتين للخضر من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 ، ضد كل من زامبيا داخل الديار (5-0) و بوتسوانا خارج القواعد(1-0) . وبهذا الخصوص أوضح المكلف بالإعلام على مستوى الفريق السعودي ": من العادي أن يحاول البعض استغلال مثل هاته المعطيات لتبرير ارتكابهم لبعض المخالفات (...) لكن نادي الشباب السعودي لا يعير أي اهتمام لهذه المبررات و اللاعب بلعمري سيخضع للعقوبة مثله مثل غيره وفق ما تنص عليه القانون الداخلي للفريق ".

وأضاف ذات المتحدث ": لا يمكنني الحديث في مكان جمال بلعمري، لكن الأمر الأكيد أن اللاعب مرتبط بعقد مع النادي و يتعين عليه احترام التزاماته مع الفريق ".

ويذكر أن اللاعب جمال بلعمري المرتبط مع فريق الشباب السعودي بعقد يمتد لغاية 2021، قد دخل شهر أوت الماضي في خلاف مع إدارة الفريق، بعد مطالبته برفع راتبه، الأمر الذي أدى باللاعب إلى مقاطعة التدريبات قبل العدول فيما بعد عن هذا القرار " .

وقدم اللاعب بلعمري الذي انتزع صفة اللاعب الأساسي في صفوف تشكيلة الخضر بكل جدارة واستحقاق، مردودا جيدا في نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي عادت فيها الكلمة للمنتخب الوطني الجزائري بأرض الفراعنة، وهو المردود الذي بات ملفتا بعد تولي الناخب الوطني جمال بلماضي للعارضة الفنية للمنتخب .