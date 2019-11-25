تم تحديد الملاعب التي تحتضن مقابلات الأندية الجزائرية الثلاثة اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل ونادي بارادو المشاركة في مرحلة المجموعات لمنافسات ما بين الأندية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ( رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية).

رابطة الأبطال :

الجمعة 29 نوفمبر 2019 ( الجولة 1)

ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو : شبيبة القبائل- فيتا كلوب الكونغولي

السبت 30 نوفمبر 2019 ( الجولة 1)

ملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة : اتحاد الجزائر- الوداد البيضاوي المغربي

كأس الكونفدرالية :

الأحد 8 ديسمبر 2019 ( الجولة الثانية)

ملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة : نادي بارادو - حسينية أغادير .