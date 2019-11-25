الكاف: تحديد ملاعب مقابلات الأندية الجزائرية

رياضة
25 نوفمبر 2019 () - واج/س.أ
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تم تحديد الملاعب التي تحتضن مقابلات الأندية  الجزائرية الثلاثة اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل ونادي بارادو المشاركة في  مرحلة المجموعات لمنافسات ما بين الأندية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ( رابطة  الأبطال وكأس الكونفدرالية).    

رابطة الأبطال : 

الجمعة 29 نوفمبر 2019  ( الجولة 1) 

ملعب 1 نوفمبر  بتيزي وزو : شبيبة القبائل- فيتا كلوب الكونغولي   

السبت   30 نوفمبر 2019 ( الجولة 1) 

ملعب  الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة : اتحاد الجزائر- الوداد البيضاوي المغربي  

كأس الكونفدرالية : 

الأحد 8 ديسمبر  2019 ( الجولة الثانية) 

ملعب الشهيد مصطفى تشاكر  بالبليدة :  نادي بارادو - حسينية أغادير  .

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