الكاف: تحديد ملاعب مقابلات الأندية الجزائرية
رياضة
25 نوفمبر 2019 () - واج/س.أ
تم تحديد الملاعب التي تحتضن مقابلات الأندية الجزائرية الثلاثة اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل ونادي بارادو المشاركة في مرحلة المجموعات لمنافسات ما بين الأندية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ( رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية).
رابطة الأبطال :
الجمعة 29 نوفمبر 2019 ( الجولة 1)
ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو : شبيبة القبائل- فيتا كلوب الكونغولي
السبت 30 نوفمبر 2019 ( الجولة 1)
ملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة : اتحاد الجزائر- الوداد البيضاوي المغربي
كأس الكونفدرالية :
الأحد 8 ديسمبر 2019 ( الجولة الثانية)
ملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة : نادي بارادو - حسينية أغادير .