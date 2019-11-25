تعرض رئيس اتحاد بسكرة (الرابطة المحترفة الأولى)، عبد الله بن عيسى، لعقوبة الإيقاف لمدة ستة أشهر، منها شهرين غير نافذة، بسبب "تصرف غير رياضي اتجاه الرسميين"، وفق ما أعلنته اليوم الإثنين، رابطة كرة القدم المحترفة عبر موقعها الرسمي. كما فرضت على بن عيسى، غرامة مالية تقدر بمبلغ 40 ألف دينار.



في نفس السياق، سُلّطت عقوبة الإيقاف على المدرب التونسي لوفاق سطيف، نبيل كوكي، بمقابلة نافذة (حرمانه من ولوج الميدان و حجرة تبديل الملابس)، فضلا عن غرامة بقيمة 30 ألف دينار بسبب الاحتجاج على قرار الحكم.



أما وسط ميدان مولودية الجزائر، عبدالرحمان بورديم، فقد نال عقوبة أربع مقابلات، من بينها واحدة غير نافذة وغرامة مالية تقدر بـ 40 ألف دينار جراء "تصرف غير رياضي اتجاه الرسميين".



وفي بطولة الرابطة المحترفة الثانية، عوقب المناجير العام لأولمبي المدية، أمين مقاتلي، بعقوبة ستة أشهر (ممنوع من الميدان حجرة تبديل الملابس)، من بينها ثلاثة غير نافذة، ناهيك عن غرامة مالية بقيمة 80 ألف دينار جراء "تهديد اتجاه الرسميين".



وفي الأخير، تعرض المناجير العام لجمعية وهران، الهواري بن عمارة، "المُتسبب في شجار"، لعقوبة ستة أشهر (ممنوع من الميدان حجرة تبديل الملابس)، من بينها ثلاثة غير نافذة، ناهيك عن غرامة 100 ألف دينار