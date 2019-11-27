تستمر مباريات دوري أبطال أوروبا في الجولة الخامسة من دور المجموعات والتي تستمر ليلة الأربعاء مع ثماني مباريات هامة سترسم صورة شبه نهاية للمجموعات الأربعة المتبقية من ناحية التأهل للدور الثاني، صدارة المجموعات أو حسم المركز الثالث المؤهل لليوروباليغ.

ويستضيف ليفربول الإنجليزي حامل اللقب ومتصدر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط نابولي الإيطالي صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط في مباراة هامة للغاية يسعى من خلالها ليفربول لتحقيق النقاط الثلاث وتأكيد تأهله في المركز الأول في هذه المجموعة أما نابولي فهو يريد العودة من الأراضي الإنجليزية بفوز يعيد إليه الثقة ويعطي جرعة معنوية لمدرب الفريق المهدد بالإقالة كارلو أنشيلوتي.

ويواجه برشلونة الإسباني متصدر المجموعة برصيد 8 نقاط وصيفه بوروسيا دورتموند الألماني، برصيد 7 نقاط في قمة مباريات هذه الجولة حيث يخوض الفريقان المباراة بظروف متشابهة من ناحية الضغوط على مدربي الفريقين فإرنيستو فالفيردي يعيش ضغوطا كبيرة نتيجة تذبذب مستوى البارصا تحت قيادته فيما من الممكن أن تكون الخسارة أمام برشلونة إن حصلت المباراة الأخيرة للوسيان فافر مدرب الأسود الصفر.