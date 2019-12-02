في خطوة قد تهز عالم الإنترنت، أعلنت شركة الأسهم الخاصة "إيثوز كابيتال" عن قرارها بشراء الشركة التي تملك كل نطاقات "org." على الشبكة العنكبوتية.



ومن المتوقع أن تغلق صفقة إيثوز للاستحواذ على سجل المصلحة العامة، والذي هو مؤسسة غير ربحية أنشأتها جمعية الإنترنت لإدارة نطاقات "org." على الإنترنت، خلال الربع الأول من عام 2020. ولم يعلن بعد عن سعر البيع.



وقد تسبب الإعلان عن الصفقة بحالة من الشعور بالذعر بين المنظمات غير الربحية، والتي تشكل غالبية نطاقات "org."، ما دفعها للسعي بالتوقيع على عريضة يقودها المجلس الوطني للمنظمات غير الربحية، تدعو إلى عرقلة الصفقة.



ويوجد حالياً حوالي 10 ملايين موقع بنطاق "org." على الإنترنت، وتحتوي العريضة حتى الآن، على حوالي 8900 توقيع ضد إتمام الصفقة.



ويبلغ سعرنطاق "org." حالياً 10 دولارات في السنة. ووفقاً لبيان صادر عن جمعية الإنترنت، فإن إيثوز تخطط للحفاظ على سعر نطاق "org." بأسعار معقولة، إلّا أنه قد يزيد بحوالي 10٪ سنوياً.