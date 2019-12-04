Getty Images واشنطن أكدت مقتل البغدادي في 27 أكتوبر/تشرين الأول

أكدت الخلية الإعلامية للأمن العراقي التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام وأفادت بالقبض على ابن عم زعيم تنظيم الدولة الإسلامية السابق، أبو بكر البغدادي، في محافظة كركوك.

وقالت الخلية، التي تنشر عادة بيانات قوات الأمن العراقي، على صفحتها على فيسبوك الثلاثاء أن حامد شاكر البدري، المعروف أيضا بأبو خلدون، كان نائبا للبغدادي، وكان أيضا "القائد العسكري في محافظة صلاح الدين".

وقد قبضت قوة من الشرطة على أبو خلدون في منطقة الحويجة في محافظة كركوك، بحسب ما ذكره البيان، الذي أضاف أنه كان يحمل بطاقة هوية مزورة.

Getty Images العراق أعلن في 2017 انتصاره على التنظيم

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت في 27 أكتوبر/تشرين الأول مقتل البغدادي، في أعقاب عملية استهدفت مخبأه في سوريا.

وعلى الرغم من إعلان العراق الانتصار على التنظيم في 2017، فلا تزال هناك جيوب متبقية، وما زال مسلحون من التنظيم يشنون هجمات متقطعة على أهداف مدنية وعسكرية في البلاد، خاصة في كركوك ومناطق أخرى، كانت خاضعة لسيطرة التنظيم.