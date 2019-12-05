قال تجار أوروبيون اليوم الخميس إن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى كمية غير معلنة من قمح الطحين في مناقصة دولية أُغلقت يوم الأربعاء.

وأفادت تقديرات تجارية أولية غير مؤكدة أن الكمية تتراوح بين 480 ألف طن و510 آلاف طن، لكن من المتوقع إعلان تفاصيل أكثر في وقت لاحق اليوم الخميس.

وحددت تقديرات التجار الأولية الأسعار ما بين 227 دولارا و228 دولارا للطن. والقمح مطلوب للشحن في فبراير 2020 ما عدا الوارد من أمريكا الجنوبية الذي ينبغي أن يُشحن في يناير 2020.