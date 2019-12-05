تمكنت عناصر امن دائرة قصر البخاري بالمدية، اليوم من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية خطيرة تتكون من خمسة أشخاص من بينهم فتاة جامعية، تتراوح أعمارهم مابين 22 و 43 سنة، تورطوا في عدة قضايا تتعلق بالاعتداءات على المواطنين، بالإضافة إلى حيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقائع القضية تعود، لما تقدم شابين أمام مصلحة الشرطة القضائية لأمن الدائرة من أجل التبليغ عن اقتحام مجموعة من المنحرفين لمحلهما التجاري، والاعتداء عليهما بواسطة أسلحة بيضاء تتمثل في بخاخة غاز مسيلة للدموع، وشماريخ نارية، أين تم سرقة مبلغ مالي وأغراض أخرى، ليلوذوا بالفرار بواسطة سيارة سياحية إلى وجهة معروفة. ومن خلال المواصفات المقدمة من طرف الضحيتين، تمكنت قوات الشرطة بالتعرف عن هوية الفاعلين الذين كانت ترافقهم فتاة هي الأخرى مسبوقة قضائيا في عدة قضايا إجرامية، وبعد عمليات بحث وتحري واسعة تمكن عناصر الأمن من توقيف الجناة الذين كانوا على متن سيارة سياحة، بأحد الأحياء الشعبية لمدينة قصر البخاري، الجناة عند مشاهدتهم لقوات الشرطة تقترب منهم تركوا المركبة التي كانوا على متنها ولاذوا بالفرار وسط الحي الشعبي الذي يتميز بضيق مسالكه وطرقاته، ليتخذوا مسكن احد أفراد الشبكة الإجرامية أو المشتبه فيه الرئيسي للاختباء والتحصن به، وهو المكان الذي تم فيه القبض عليهم بعد أن تم تطويقه واقتحامه، أين أسفرت العملية على استرجاع المسروقات، وكمية من الأسلحة البيضاء وشماريخ نارية، بالإضافة إلى المؤثرات العقلية والأقراص المهلوسة التي كانت مخبأة داخل سيارة كانت مركونة بمدخل المسكن وهي ملك لأحد أفراد العصابة، بالإضافة إلى كمية من المشروبات الكحولية.