عاد متوسط الميدان الدولي لاتحاد الجزائر لكرة القدم، أسامة شيتة، اليوم الأربعاء إلي جو المنافسة مع فريق الرديف ضد نصر حسين داي (1-0)، بملعب عمر حمادي ببولوغين، بعد تسعة أشهر من الغياب بسبب إصابة خطيرة على مستوى الركبة، وفق ما أعلنه النادي العاصمي الناشط في بطولة الرابطة الأولى .

وأجرى شيتة (23 سنة) شهر مارس الفارط عملية جراحية على مستوى ركبته اليسرى، وقد لعب اليوم 70 دقيقة قبل أن يترك مكانه، حسب نفس المصدر.وأصيب لاعب الاتحاد في الثاني مارس الماضي خلال الداربي العاصمي أمام بارادو (خسارة الاتحاد 1-2)، برسم الجولة الـ23 من بطولة المحترف الأول لموسم 2018-2019.

واستدعي أسامة شيتة لأول مرة للمنتخب الوطني الأول، بمناسبة التنقل لمواجهة الطوغو بالعاصمة لومي (فوز 4-1)، لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الأخيرة، والتي توج بها "الخُضر" بمصر. وشارك اللاعب السابق لمولودية الجزائر في كل أطوار المباراة ضد الطوغو، أين قدم مردودا طيبا بمناسبة أول خرجة له مع "الخضر"، كما سبق له حمل ألوان المنتخب الوطني الأولمبي.