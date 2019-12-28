أكدت مصادر محلية من خراطة أن حادث مرور خطير وقع مساء اليوم وتمثل في سقوط سيارة من نوع بيكانتو داخل سد خراطة وعلى متنها ثلاثة أشخاص، السيارة انحرفت من الطريق الوطني رقم 09 وتوجهت مباشرة نحو منحدر السد.

وقد سارع عدد كبير من المواطنين إلى مكان الحادث لتقديم يد العون للمتواجدين داخل السيارة إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إليها في الوقت المناسب حيث ابتلعتها المياه.

مصالح الحماية المدنية هرعت إلى عين المكان وينتظر وصول فرقة من الغطاسين من بجاية للبحث عن الراكبين في قاع السد.