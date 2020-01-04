تم يوم أمس إحباط ثلاث محاولات للهجرة غير الشرعية في عرض البحر وعلى اليابسة وتوقيف 36 شخصا بالساحل الشرقي لولاية مستغانم، المعنيون ينحدرون من ولايات مستغانم وغليزان ووهران وسطيف.

وحسب مصدر من حراس السواحل فان هذه الأخيرة تمكنت من إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية باتجاه الضفة الأخرى على بعد 12 ميل بحري شمال حجاج (45 كيلومتر شرق مستغانم).

وتم، وفقا ذات المصدر، اقتياد مرشحي الهجرة غير الشرعية و البالغ عددهم المتكونة من 27 شخص من بينهم امرأتان و قاصران إلى الميناء التجاري لتلقي الإسعافات الأولية وتسليمهم للجهات الأمنية المختصة.

ومن جهتها، تمكنت قوات الشرطة من إفشال مخطط للهجرة غير الشرعية على اليابسة وتوقيف 9 أشخاص شرق الميناء التجاري لمستغانم وعثر رفقتهم على لوازم الابحار من البسة و مواد غذائية.

وسيتم تقديم الموقوفين في وقت لاحق إلى الجهات القضائية المختصة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عبر البحر وبطريقة غير شرعية.