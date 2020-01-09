سيتدعم المعبر الحدودي البري الجزائري-الموريتاني الشهيد مصطفى بن بولعيد بولاية تندوف بعدة عمليات جديدة من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين، حسبما علم اليوم الخميس لدى مصالح الولاية.

وفي هذا الصدد أعطيت إشارة انطلاق إنجاز مشروع لربط المعبر بالطاقة الكهربائية عبر مسافة تقارب 90 كلم والذي أسندت أشغاله لعدة مؤسسات متخصصة، حسب ذات المصدر.

ويعد مشروع الطريق الوطني رقم (50 ) نحو منطقة "وديات النحاير" عبر مسافة 35 كلم الذي يوجد قيد الإنجاز واحد من العمليات التي استحسنها المتعاملون الإقتصاديون و مستعملو هذا المحور الذي سيساعد على تسهيل تنقلهم من وإلى المعبر الحدودي.