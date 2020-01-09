أكد سعيد عليق رحيله من منصبه كمدير رياضي للشركة الرياضية ذات أسهم لفريق شباب بلوزداد.

وصرح عليق لوكالة الأنباء الجزائرية: "أؤكد رحيلي الرسمي يوم الخميس من شباب بلوزداد. لم يكن بإمكاني، مؤخرا، العمل في ظروف هادئة. لقد اتفقت مع الرئيس المدير العام لمجمع مدار على طلاق بالتراضي. سأغادر الفريق بعدما عشت معه سنة استثنائية، حيث أنقذناه من السقوط وتوجنا معه بكأس الجزائر. لم أفهم هذه التغييرات التي طرأت في النادي. والسؤال يبقى مطروحا والإجابة لدى مدار".

وأفاد المدير العام المستقيل أنه سيبقى في عالم الرياضة عقب مغادرته للنادي العاصمي "بصراحة لا أعلم أين سأشتغل، لكن الأمر المؤكد هو أنه لا يمكنني الابتعاد عن عالم الرياضة".