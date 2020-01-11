أكد اليوم عبد الجبار بلحسن مدير الثقافة بتبسة للخبر أن مصالحه اتخذت جميع الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون بعد اكتشاف فسيفساء جنائزية رومانية يوم الخامس جانفي الفارط.

مضيفا أن عملية التخريب التي تعرض لها هذا المعلم قد تكون بدافع السرقة قبل أن تحبط المحاولة من طرف الحارس الليلي.

في انتظار تعليمات وزارة الثقافة بعد أن أخطرتها المديرية باكتشاف هذه المخطوطات الرومانية التي ترجع إلى القرنين الخامس والسادس الميلاديين.