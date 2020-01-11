تم اليوم السبت تشغيل الجزء الأول من المصعد الهوائي لمدينة تيزي وزو، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ"يناير"، رأس السنة الأمازيغية 2970، بحضور وزير النقل والأشغال العمومية، فاروق شيالي.

وسيسمح هذا الخط المشكل من أربعة محطات على امتداد 2.5 كم بنقل زهاء 2.400 شخص في الساعة الواحدة عبر 65 مركبة التي يضمها، وربط في وقت لا يتجاوز إحدى عشر دقيقة ما بين المحطة المتعددة الوسائط لبوهينون "كاف النعجة"، عند المخرج الجنوبي-الغربي للمدينة، حيث أعطيت إشارة التشغيل، ومحطة متوسطة بابوش، بالقرب من مقر الولاية بتكلفة 30 دج للرحلة.

وفيما يتعلق بساعات العمل، فإن المصعد الهوائي يعمل من الساعة 6:00 صباحًا إلى الساعة 7:00 مساء و من 06:00 حتى 12:30 يوم الجمعة "لانجاز أشغال صيانة" مع "تكييف" أوقات العمل خلال شهر رمضان وفترة الصيف، استنادا لما ذكره القائمون عليه.

وقدم المسؤولون المحليون عرض عن المشروع والمؤسسات المعنية وكذا وضعية القطاعين، النقل والأشغال العمومية، على المستوى المحلي، للوزير الذي رحب بدخول هذه الخدمة حيز التشغيل، لا سيما وأنها سيكون لها "أثر كبير على تنقل المواطنين" وسوف يساعد على "تحسين النقل" بالمدينة.

للإشارة، فقد تم القيام بالعديد من التجارب الفنية شهري جوان ونوفمبر الفارطين من قبل شركة التسيير مترو الجزائر، صاحبة المشروع بين المحطتين، في حين أن أشغال الشطر الثاني من هذا المشروع الذي سيربط محطة متوسطة باشوش بضريح سيدي بلوة، لا تزال مستمرة بتجنيد أربعة مؤسسات انجاز.

ويضم هذا المشروع الذي بلغت تكلفته 8.7 مليار دينار، محطتان للمغادرة والوصول (بوهينون و رجوانة) و كذا أربعة محطات على مستوى كل من المدينة الجديدة و ملعب أول نوفمبر و مقر الولاية (متوسطة بابوش) و مستشفى بلوة.

وسيتم ضمان النقل اعتبارا من محطة بوهينون إلى مستشفى بلوة برجوانة عن طريق نظام العربات بينما سيتم ضمان هذه الخدمة اعتبارا من هذه المؤسسة الإستشفائية إلى ضريح سيدي بلوة (على علو 750 م) برجوانة عن طريق المصعد الهوائي.

للتذكير، فقد شرع في انجاز هذا المشروع سنة 2013 و كان من المقرر تسليمه في نهاية عام 2017 غير أن ذلك تأجل بسبب تغيير موقع بعض الأعمدة و طول الإجراءات المتعلقة بمصادرة الأراضي و تعويض أصحابها و هي العملية التي تم الانتهاء منها مؤخرا.