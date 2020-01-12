رحب رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، اليوم الأحد، بوقف إطلاق النار في ليبيا، حاثا جميع الأطراف على الإلتزام به حقنا لدماء الليبيين.

ودعا رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، كافة الأطراف إلى "الالتزام بالاتفاق حقنًا لدماء الليبيين باعتباره خطوة مهمة لإيجاد حل سياسي نهائي وشامل للأزمة السياسية في ليبيا", داعيًا أن "يحفظ الله ليبيا وشعبها الشقيق".



وعقد رئيس البرلمان العربي اليوم الأحد بمقر الجامعة العربية في القاهرة اجتماعًا مع السفير صالح الشماخي مندوب دولة ليبيا لدى الجامعة العربية بناءً على طلبه، سلمه رسالة خطية من وزير خارجية ليبيا، محمد الطاهر سيالة، تتعلق بتطورات الأوضاع في ليبيا.



وكان كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وقوات المشير خليفة حفتر، قد أعلنا عن وقف إطلاق النار في البلاد اعتبارا من منتصف ليلة 12 جانفي الجاري.

ودخل وقف إطلاق النار في ليبيا حيز التنفيذ، بفضل جهود دبلوماسية مكثفة لعبت فيها الجزائر دورا محوريا من خلال استضافتها لوفود عدة بلدان فاعلة في الملف الليبي.



وحرصا منها على البقاء على "مسافة واحدة" من أطراف النزاع في ليبيا، دعت الجزائر إلى "العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات" مع التأكيد على رفض أي تدخل أجنبي في شؤون البلد الجار، كما دعت المجموعة الدولية و خاصة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم وفرض وقف لإطلاق النار.