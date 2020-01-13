أثنى مدرب مونبولييه، ميشيل دير زكاريان، على الثنائي الهجومي لفريقه المشكل من الدولي الجزائري آندي ديلور و الفرنسي غايتان لابورد، بعد مساهمته بشكل كبير في الفوز أمام أميان (2-1)، في لقاء الجولة الـ20 من بطولة الرابطة الفرنسية الأولى لكرة القدم.

و صرح المدرب للصحافة قائلا : "إنهما محاربان قادران على تسجيل الأهداف و صناعتها. اللاعبان يبذلان مجهودات كبيرة".

و وقع ديلور هدف الفوز في الدقيقة ال83، بعد تمريرة حاسمة قدمها لابورد، لترتفع حصيلته التهديفية إلى 7 منذ بداية الموسم.

و أضاف التقني الفرانكو-أرميني : "إنها قوتهم على المثابرة و محاولة كل شيء في كل وقت من أجل إنهاء جهودهم بشكل جيد، يقدران اللعب مع بعضهما البعض و هذا ما نشعر به داخل الميدان".

و كان ديلور (28 سنة) قد استدعي من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي في آخر لحظة لتعويض لاعب خط الوسط حريس بلقبلة المستبعد لأسباب انضباطية, للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم-2019 التي توج بلقبها "الخضر" بمصر.