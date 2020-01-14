توفي صباح اليوم الثلاثاء بالبليدة رجل وابنته بسبب اختناقهما بغاز أحادي أكسيد الكربون، فيما لا تزال زوجته في حالة إنعاش بالمستشفى بوسط المدينة، حسبما علم من الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تدخلت في حدود السادسة صباحا بحي "عبد المومن" ببلدية البليدة من أجل حالة اختناق عائلة بغاز أحادي أكسيد الكربون، مشيرا إلى تسجيل وفاة الأب (33 سنة) وابنته (4 سنوات) وإسعاف ونقل الأم (25 سنة) والتي لا تزال فاقدة للوعي و في حالة إنعاش بالمستشفى.

وأشار إلى أنه لم يتم لحد الآن نقل جثتي الضحيتين بسبب قيام الشرطة بالتحقيقات اللازمة بعين المكان. و ذكر أن سبب الاختناق يعود لتسرب غاز أحادي أكسيد الكربون من السخان المائي المتواجد داخل حمام المنزل والمدفأة المتواجدة داخل غرفة النوم والمزودة بقارورة غاز البوتان.