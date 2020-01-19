اجتمع مسؤولون بـ"سوناطراك" مع وفد من وزارة الطاقة الأمريكیة، لإتاحة فرص الاستثمار في قطاع البترول والغاز الجزائري، حیث تسعى الجزائر لإغراء الشركات النفطیة الأجنبیة من أجل الاستثمار في السوق الوطنیة.

وأفاد بيان الشركة العمومیة للنفط والمحروقات "سوناطراك"، اليوم الأحد، أن الرئیس المدير العام للمجمع كمال الدين شیخي، استقبل، يوم الثلاثاء الماضي، وفدا من ممثلي وزارة الطاقة الأمريكیة ووكالة التجارة والتنمیة الأمريكیة (USTDA)، بقيادة سفير الولايات المتحدة في الجزائر جون ب. ديسرو.

وأضاف ذات البيان، أن هذا "الاجتماع هو جزء من اندماج مجمع "سوناطراك" مع الشركات الأمريكية الناشطة في قطاع المحروقات ويهدف إلى تعزيز الشراكة والاستثمارات الأمريكية في الجزائر في قطاع النفط.