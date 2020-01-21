توفي مسن عمره 91 سنة وأصيب كهلان آخران يبلغان من العمر 43 و47 سنة، من نفس العائلة متأثرين بحريق اندلع مساء أمس الإثنين، في بيتهم الكائن بقرية المجاوعية في بلدية سيدي الربيع شرقي المدية.

وأوضح، صباح اليوم الثلاثاء، بيان لخلية إعلام المصالح الولائية للحماية المدنية، أن أعوانها تدخلوا لإخماد الحريق وحماية ما تيسر من ممتلكات العائلة وإحالة الضحايا نحو مستشفى بني سليمان.

وقبلها بساعات قليلة تدخلت ذات المصالح لإنقاذ مصابين اثنين يبلغان من العمر 46 و65 سنة بحروق من الدرجة الأولى والثانية في انفجار قارورة غاز البوتان بالحي المسمى عمرون أحسن بنفس البلدية سيدي الربيع المجاورة لبني سليمان وقد تمت إحالتهما على استعجالات ذات المستشفى بعد تلقيهما أولى الإسعافات على أيدي أعوان الحماية المدنية في مكان الحادث.