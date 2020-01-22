يرتقب أن تتوقف الجزائر عن استيراد بذور البطاطا نهائيا بحلول عام 2022 وفق البرنامج المعد من طرف المجمع الوطني لتثمين المنتجات الفلاحية حسبما أفاد به اليوم الأربعاء الرئيس المدير العام للمجمع مصطفى بلحنيني.

وأفاد بلحنيني خلال ندوة صحفية عقدها بمقر المجمع بالعاصمة، أن هذا الأخير يعمل وفقا برنامج يهدف إلى التقليص تدريجيا من الكميات المستوردة من بذور البطاطا لبلوغ الاكتفاء الذاتي وبالتالي التوقف نهائيا عن الاستيراد مع حلول سنة 2022، مشيرا إلى تقدم الأبحاث في مجال تطوير أصناف البذور داخل الوطن واقتصار عمليات الاستيراد على الجيل الأول من بذور البطاطا التي يتم لاحقا تطويرها محليا.

وأوضح الرئيس المدير العام للمجمع العمومي تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن القطاع يستورد في الوقت الحالي 20 بالمائة فقط من احتياجات الفلاحين من بذور البطاطا بقيمة مالية تقارب 80 مليون يورو سنويا، ليعاد بيعها في أسواق التجزئة للفلاحين بأسعار تصل 190 دج/كغ، وفي المقابل يتم إنتاج ما نسبته 80 بالمائة من هذه البذور محليا والتي تباع للفلاحين بقيمة 60 دج /كغ.