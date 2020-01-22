Getty Images الجلسة استمرت حتى الساعة 02:00 من صباح الأربعاء

تبنى مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي قواعد محاكمة الرئيس دونالد ترامب بعد 13 ساعة من مناقشات محتدة في أول يوم للمحاكمة.

وتشاحن الديمقراطيون مع محامي البيت الأبيض بشأن قواعد المحاكمة العادلة، بينما حال الجمهوريون دون سعي الديمقراطيين إلى السماح بالاستماع إلى أدلة جديدة.

ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة الأربعاء بتقديم الديمقراطيين لحججهم، يتبعها الدفاع وطرح الأسئلة.

وترامب هو الرئيس الأمريكي الثالث الذي يحاكم في الكونغرس في التاريخ الأمريكي.

ويتهم ترامب بإساءة استغلال السلطة، وإعاقة تحقيقات الكونغرس. وهو ينفي ارتكاب أي خطأ.

ويخضع ترامب للمحاكمة في مجلس الشيوخ بعد توجيه مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، تهمتين إليه الشهر الماضي.

ولا يتوقع أن يدان ترامب، أو أن يعزل من منصبه، في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ورفض ترامب، خلال وجوده في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الثلاثاء، التهمتين قائلا إنهما "مجرد خدعة".

ما الذي اتفق عليه في مجلس الشيوخ؟

ظل الديمقراطيون والجمهوريون يتجادلون حتى وقت متأخر من الليل، بعد بدء إجراءات المحاكمة الثلاثاء، وانتهت الجلسة في الساعة الثانية 02:00 من صباح الأربعاء.

وأدى الشيوخ المشاركون في المحاكمة اليمين على التصرف بحيادية كمحلفين، ورأس الجلسة رئيس قضاة الولايات المتحدة، جون روبرتس.

وبناء على قواعد المحاكمة المتبناة، فستبدأ المناقشات الأربعاء في وقت لاحق، وسيعطى كل جانب 24 ساعة لعرض القضية، ويتم ذلك على مدى ثلاثة أيام.

ولكن القضية الأساسية الخاصة بالشهود وحضورهم لا تزال غير محسومة، بين الجدل والتصويت، على تأجيل استدعائهم حتى يقدم كل طرف عرضه للقضية، أو استدعائهم قبل ذلك.

ويريد الديمقراطيون الاستماع إلى أهم مساعدي الرئيس في البيت الأبيض، ممن يعملون معه عن قرب، ومنهم كبير الموظفين، ميك مولفاني، ومستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون.

كيف حيل بين الديمقراطيين وما يريدون؟

رفض مجلس الشيوخ، ثلاث محاولات من جانب الديمقراطيين الثلاثاء للحصول على وثائق وأدلة خلال المحاكمة، بتصويت 53 جمهوريا ضد مشروع القرار مقابل 47 ديمقراطيا.

ورفض المجلس أيضا مشروع قرار قدمه زعيم الديمقراطيين في المجلس، تشوك شومر، لطلب ملفات البيت الأبيض المتصلة بتعامل ترامب مع أوكرانيا.

BBC لا تزال قضية حضور الشهود غير محسومة

كما رفض أيضا مشروعا بطلب سجلات ووثائق من وزارة الخارجية، ومكتب الميزانية في البيت الأبيض.

وقال آدم شيف، الذي يتولى رئاسة الجانب الديمقراطي لعرض القضية خلال المحاكمة، في كلمته الافتتاحية إن معظم الأمريكيين "لا يعتقدون أنه ستكون هناك محاكمة نزيهة".

"ولا يعتقدون أن مجلس الشيوخ محايد. لكنهم يعتقدون أن النتيجة معدة مسبقا".

وكان الفريق القانوني للرئيس ترامب قد طالب بتبرئة الرئيس في أبكر وقت، واصفا المحاكمة بأنها "تحريف خطير للدستور".

كيف ضغط على زعيم الأغلبية في المجلس؟

كان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، مدعوما بمحامي الرئيس، يعتزم في البداية تكثيف الدفاعات الافتتاحية في يومين بدلا من ثلاثة.

وقال الديمقراطيون إن هذا سيفهم على أنه ليس سوى تستر.

ولكنه وافق، بعد اجتماع مع بعض الشيوخ، ومن بينهم جمهوريون، على تخصيص ثلاثة أيام للمناقشات الافتتاحية.

وعبر بعض الشيوخ عن قلقهم من الجلسات التي تستمر حتى بعد منتصف الليل، وكيف سيكون رد فعل الناخبين عليها.

BBC يتوقع استمرار المحاكمة أكثر من المقرر

وقال المستشار القانوني والمحامي الرئيسي لترامب، بات سيبولون: "إن العملية نزيهة، ولكن ليس هناك قضية".

ويتوقع أن تستمر الإجراءات عدة أيام أكثر من المقرر.

ما هي التهم؟

يتهم الرئيس ترامب أولا بالسعي إلى طلب مساعدة الحكومة الأوكرانية في إعانته هو شخصيا في إعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني.

ويدعَى أنه خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أوقف ترامب مساعدات عسكرية لكييف لأنه كان يرغب في بدء الحكومة الأوكرانية تحقيقا ضد الفساد يتعلق بجو بايدن، الذي يسعى إلى الترشح في انتخابات الرئاسة، والذي كان نجله، هانتر، يعمل في مجلس إدارة شركة بوريسما للطاقة في أوكرانيا.

أما الادعاء الثاني فهو رفض الرئيس السماح لموظفي البيت الأبيض بالإدلاء بشهاداتهم في جلسات مجلس النواب العام الماضي، وأن هذا كان إعاقة لأعمال الكونغرس.