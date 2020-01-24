انطلقت الصين في بناء مستشفى جديد، بمدينة ووهان، لعلاج إصابات فيروس كورونا.

وحسب ما تداولته وسائل إعلامية، من المنتظر أن لا تتجاوز مدة بناء المستشفى 10 أيام.

ويتوقع أن ينطلق المستشفى ابتداء من 3 فيفري في استقبال مرضى فيروس كورونا.

للإشارة فقد أودى فيروس كورونا بحياة ما يزيد عن 25 شخصا، وإصابة أكثر من 800 شخص.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن مشروع بناء المستشفى الذي تقدر مساحته بـ 25 ألف متر مربع ويتسع لـ 1000 سرير، سيحسن القدرة على رعاية المرضى.