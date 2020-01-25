انهزم اتحاد الجزائر أمام مضيفه الوداد البيضاوي بنتيجة 3-1 (الشوط الأول:3-0)، مساء أمس الجمعة بالدار البيضاء (المغرب)، ضمن فعاليات الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.

وافتتح أصحاب الضيافة باب التسجيل في الدقيقة الـ7 عبر اللاعب وليد الكرتي قبل أن يضيف زميله بديع عوق الهدف الثاني في الدقيقة الـ24. واختتم اللاعب كاسينغي كازادي مهرجان الأهداف في الدقيقة الـ45.

وتمكن ممثل الجزائر من تقليص النتيجة خلال مجريات الشوط الثاني عبر اللاعب ربيع مفتاح في الدقيقة الـ79. وبهذه النتيجة، أقصي النادي الجزائري رسميا من المنافسة القارية، حيث يحتل المرتبة الثالثة برصيد نقطتين في الوقت الذي ضمن فيه النادي المغربي (المرتبة الثانية / 9 نقاط) تأشيرة الدور ربع النهائي.

ولحساب نفس الجولة، يستقبل اليوم السبت (00: 14) نادي بيترو أتليتيكو الأنغولي، ضيفه ماملودي سانداونز.

في الجولة السادسة والأخيرة المبرمجة يوم الجمعة 31 يناير، يستقبل اتحاد الجزائر نادي بيترو أتليتيكو، بينما يجرى لقاء القمة في جنوب إفريقيا بين ماملودي سانداونز والوداد البيضاوي.

أما شبيبة القبائل صاحبة المركز الثالث للمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، فستتنقل إلى كينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) اليوم السبت (00: 17) لمواجهة فيتاكلوب (4 - 1ن) والتي ستكون آخر فرصة للكناري من أجل العودة من جديد في سباق التأهل.