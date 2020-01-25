منيت شبيبة القبائل الجزائري بخسارة ثقيلة (4-1) أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي، في مباراة الجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وسجل الهدف الأول دجوما في الدقيقة 24، بينما عادل رزقي حمرون النتيجة لشبيبة القبائل في الدقيقة 32، وأضاف ليتومبو الثاني لفيتا كلوب في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 67 من عمر المباراة أستطاع إرنست سيتا إحراز الهدف الثالث لفريقه، بينما أضاف مايلي الهدف الرابع في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وبهذه الخسارة تدحرجت شبيبة القبائل إلى المركز الرابع برصيد 4 نقاط، فيما أصبح فيتا كلوب في المركز الثالث بنفس رصيد النقاط، علما أن المجموعة تضم أيضا الترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي.