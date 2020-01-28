أعلنت رابطة دوري المحترفين، اليوم الثلاثاء، تأجيل المباراة التي تجمع بين شباب بلوزداد، المتصدر، مع ضيفه شباب أهلي برج بوعريريج في الجولة الـ16 من مسابقة الدوري، إلى الاثنين المقبل.

وكان من المقرر إقامة المباراة السبت المقبل، وهو الموعد المحدد سلفا لانطلاق جولة الإياب من الدوري.

وذكرت الرابطة في بيان اليوم الثلاثاء، أن إصرار الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) على برمجة مباراة اتحاد الجزائر بضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، على ملعب 20 أوت في العاصمة في نفس اليوم، أجبرها على تأخير المباراة 48 ساعة.