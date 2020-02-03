أقدم، مساء اليوم الإثنين، مواطنون غاضبون من منطقة "غرد الباقل" النائية بغلق الطريق الوطني رقم 53 الربط بين دائرتي البرمة الحدودية وحاسي مسعود، كما عمد هؤلاء إلى احتجاز شاحنة ذات صهريج تحمل مواد سريعة الالتهاب، احتجاجا على تدهور الأوضاع التنموية .

وندد المنتفضون بما وصفوه بالإقصاء والتهميش الممنهج الذي طال الجهة المعزولة، لاسيما في مجالات الشغل والسكن والصحة، وطالب هؤلاء السلطات في ورقلة بالالتفات إليهم والتكفل العاجل بالتراكمات الحاصلة على أكثر من صعيد ، فضلا عن إيجاد حلول جذرية للنقائص المسجلة منها انعدام مشاريع التنمية وكذا فرص العمل لشباب المنطقة الذي يطالب بالتوظيف بالشركات البترولية الوطنية والأجنبية العاملة بحقول النفط بإقليم المنطقة الغنية بالثروات.

وبحسب مصادر محلية، فإن التوتر المسجل استدعى مصالح الدرك الوطني التي دخلت في حوار مع المحتجين ودعتهم إلى التعقل وضبط النفس وانتهاج أسلوب الحوار لطرح الانشغالات والمشاكل.