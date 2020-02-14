توج نادي الزمالك المصري، بلقب السوبر الإفريقي، للمرة الخامسة في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الترجي التونسي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب نادي الغرافة القطري.

وانتهت المباراة لصالح الزمالك بثلاثة أهداف لهدف، افتتح يوسف أوباما التسجيل في الدقيقة الثانية، وتعادل الجزائري عبد الرؤوف بن غيث للترجي في الدقيقة 54 عبر ضربة جزاء، ومنح المغربي أشرف بن شرقي الزمالك هدفين لتأكيد الفوز في الدقيقة 58، والدقيقة الخامسة للوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني "90+5".

وشارك الزمالك في المباراة باعتباره بطلا لبطولة الكونفيدرالية عن الموسم الماضي، بينما شارك الترجي باعتباره بطلا لبطولة دوري الأبطال.