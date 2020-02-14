أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استبعاد مانشستر سيتي الإنجليزي من رابطة أبطال أوروبا لموسمين مقبلين، على أن تستمر مشاركة الفريق في البطولة هذا الموسم بشكل طبيعي.

ويواجه مانشستر سيتي فريق ريال مدريد الإسباني في الدور ثمن النهائي من رابطة أبطال أوروبا هذا الموسم، إلا أن تلك المباراة قد تكون الأخيرة "للسيتيزنز" في البطولة لمدة موسمين، بسبب استبعاده من النسختين المقبلتين.

وقرر اليويفا في بيان رسمي منع مانشستر سيتي من المشاركة في جميع مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للموسمين المقبلين مع تغريمه قدرها 24.9 مليون جنيه إسترليني بسبب "الانتهاكات الجسيمة" لقواعد اللعب المالي النظيف.

وجاء في بيان اليويفا :"بعد جلسة استماع التي عُقدت في 22 يناير 2020، أخطرت غرفة التحكيم التابعة لهيئة الرقابة المالية برئاسة خوسيه دا كونيا رودريجيز، اليوم نادي مانشستر سيتي بالقرار النهائي بشأن القضية".

وأضاف البيان :"وجدت غرفة التحكيم بعد النظر في جميع الأدلة، أن نادي مانشستر سيتي قد ارتكب انتهاكات خطيرة لقواعد ترخيص الأندية واللعب المالي النظيف من خلال المبالغة في إيرادات الرعاية في حساباته وفي المعلومات المُقدمة إلى اليويفا في الفترة بين 2012 و 2016".

وتابع البيان :"فرضت غرفة التحكيم إجراءات تأديبية على نادي مانشستر سيتي باستبعاده من المشاركة في مسابقات أندية الاتحاد الأوروبي في الموسمين المقبلين (أي موسمي 2020/21 و 2021/22) ودفع غرامة قدرها 30 مليون يورو".

وأوضح اليويفا أن قرار غرفة التحكيم يخضع للطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي إذا مارس نادي مانشستر سيتي هذا الحق، فلن يتم نشر القرار المنطقي الكامل الصادر عن غرفة التحكيم قبل نشر القرار النهائي من المحكمة الرياضية.