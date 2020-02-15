حل المنتخب الجزائري لكرة القدم تحت 21 سنة، بمدينة الدمام (العربية السعودية), للمشاركة في الكأس العربية للأمم(-20 سنة)، المقررة بين 17 فيفري و 5 مارس 2020.

وتحسبا لهذه الموعد، خاض رفاق عادل بولبينة، عديد التربصات التحضيرية، بداية بالتربص التقييمي الذي ضم 34 لاعبا بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)، قبل التربص الثاني بمدينة سيدي بلعباس بمشاركة 25 لاعبا من بينهم 7 عناصر من نادي بارادو. كما خاض الفريق بعض المواجهات الودية ضد اندية محلية.

وتعد هذه النسخة من الكأس العربية، أول خرجة رسمية للفريق الجزائري، بقيادة الناخب الوطني صابر بن اسماعيل، بمساعدة العربي مرسلي و رضا قريتلي (مدرب حراس المرمى).

وتتواجد الجزائر ضمن المجموعة الثالثة بمعية السعودية (البلد المنظم)، مصر و فلسطين. ويستهل "الخُضر" مشوراهم ضد مصر يوم الثلاثاء 18 فيفري ثم ضد منتخب فلسطين يوم الجمعة 21 فيفري (15 :50 سا)، ليختتموا الدور الأول بمواجهة السعودية يوم الاثنين 24 فبراير (13 :30 سا).

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي المقرر يوم الخميس 27 فيفري والجمعة 28 فيفري.

ويشارك في هذه الدورة 16 منتخبا موزعة على أربع مجموعات، تجري على ثلاث مدن سعودية : الرياض، دمام و الخُبر.

وعادت عجلة هذه البطولة العربية إلى الدوران بعد ثماني سنوات من التوقف، إذ لعبت آخر طبعة سنة 2012 بالأردن، وشهدت تتويج تونس باللقب.

وتجري مباريات المجموعتين الثانية والرابعة في ملعبين بالعاصمة الرياض، بينما تلعب مقابلات المجموعة الأولى في ملعب مدينة الخُبر.

ويلعب الدور نصف النهائي يوم الاثنين 2 مارس، قبل ثلاث أيام من اللقاء النهائي المبرمج بملعب "الأمير محمد بن فهد" بمدينة الدمام.

برنامج مقابلات المجموعة الثالثة :

الثلاثاء 18 فيفري :

فلسطين - العربية السعودية (12 :45)

الجزائر- مصر (15 :50)

الجمعة 21 فيفري:

مصر - العربية السعودية (12 :45 سا)

الجزائر - فلسطين (15 :50 سا)

الاثنين 24 فيفري :

الجزائر - العربية السعودية (13 :30 سا)

فلسطين - مصر (13 :30 سا)

تشكيلة المجموعات :

- المجموعة الأولى: العراق - تونس - موريتانيا - الكويت

- المجموعة الثانية : المغرب - البحرين - قطر - جيبوتي

- المجموعة الثالثة : السعودية - فلسطين - الجزائر - مصر

- المجموعة الرابعة : السودان - ليبيا - الإمارات - جزر القمر.