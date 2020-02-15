فازت مولودية الجزائر أمام ضيفها شبيبة الساورة بنتيجة 1-0، اليوم السبت بملعب عمر حمادي (بولوغين)، في لقاء مقدم عن الجولة الـ18 من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، التي تستمر إلى غاية يوم الاثنين.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء من قبل اللاعب بورديم في الدقيقة الـ41 من عمر الشوط الأول.

وبهذا الفوز، تستعيد المولودية مركز الوصافة برصيد 30 نقطة خلف الرائد شباب بلوزداد (33 نقطة)، بينما تجمد رصيد شبيبة الساورة في المرتبة الثامنة بـ23 نقطة.

جرى اللقاء دون دعم جمهوره بسبب العقوبة المسلطة على النادي العاصمي من قبل لجنة الانضباط على مستوى رابطة كرة القدم المحترفة.

وتتوفر مولودية الجزائر على لقاء مؤجل عن الجولة الـ17، أمام الجار، نادي بارادو.

وسيكتمل نصاب الجولة الـ18 يوم الاثنين بخوض اللقاءات السبعة الأخرى، أهمها تلك التي تجمع بين شباب قسنطينة ومولودية وهران.

السبت :

مولودية الجزائر - شبيبة الساورة 1-0

الاثنين :

جمعية عين مليلة - اتحاد الجزائر

وفاق سطيف - أهلي برج بوعريريج

جمعية الشلف - اتحاد بسكرة

اتحاد بلعباس - نجم مقرة

شباب قسنطينة - مولودية وهران

شبيبة القبائل - نادي بارادو

شباب بلوزداد - نصر حسين داي

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 33 17

2. مولودية الجزائر 30 17

3. شبيبة القبائل 28 17

4. شباب قسنطينة 26 17

5. اتحاد الجزائر 24 17

--.مولودية وهران 24 17

--.وفاق سطيف 24 17

8. شبيبة الساورة 23 18

9. جمعية عين مليلة 22 17

--.اتحاد بلعباس 22 17

--.أ. برج بوعريريج 22 17

12.نادي بارادو 21 16

--.أولمبي الشلف 21 17

14.نجم مقرة 18 17

15.نصر حسين داي 15 17

--.اتحاد بسكرة 15 17 .