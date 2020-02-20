أعلن رئيس بلدية برهوم بولاية المسيلة القبض على صاحب الفيديو الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي حول ما وصف بـ"التلاعب" في عملية قرعة الحج.

وحسب بيان للبلدية صدر اليوم الخميس فإن قوات الدرك تمكنت من الوصول إلى صاحب الفيديو وتوقيفه وتقديمه للعدالة.

وحسب نفس البيان الموقع من رئيس المجلس الشعبي البلدي فإن عملية القرعة جرت في شفافية تامة وبحضور حوالي 300 شخص، مضيفا أن الفيديو الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي مفبرك، الهدف منه التشهير بأحد أعيان البلدية والمساس بعملية قرعة الحج والإساءة لسكان البلدية.

وأضاف البيان أنه خلال إجراء عملية القرعة تم دعوة السيد عطابي أحمد بصفته أحد أعيان البلدية والذي قام بسحب ورقة من بين الأوراق التي كانت معدة لعملية القرعة وعند فتحها وجد اسم زوجة ابنه، نافيا وجود عملية تحايل باعتبار أن الورقة التي سحبها كانت ضمن الأوراق المعدة للعملية.