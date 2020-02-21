أصيب خمسة أشخاص في حادث مرور تمثل في انحراف سيارة سياحية واصطدامها بعمود اسمنتي عبر الطريق البلدي رقم 20 ببلدية الهاشمية ب 18كلم جنوب مقر ولاية البويرة .

وحسب عبدات يوسف المكلف بالاعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة " سجلت مصالحنا في حدود 15و 30د حادث مرور تمثل في انحراف سيارة واصطدامها بعمود اسمنتي بالطريق البلدي رقم 20 خلف 5 جرحى بين 5و 65 سنة نقلو من طرف الحماية المدنية الى مستشفى سور الغزلان من طرف الوحدة المتدخلة الهاشمية"

هذا وقد فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا لتحديد الأسباب.