البويرة: 5 جرحى في حادث انحراف سيارة

مجتمع
21 فبراير 2020 () - البويرة: سمير قميري
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أصيب خمسة أشخاص في حادث مرور تمثل في انحراف سيارة  سياحية واصطدامها  بعمود اسمنتي عبر الطريق البلدي رقم 20 ببلدية الهاشمية ب 18كلم جنوب مقر ولاية البويرة .
وحسب عبدات يوسف المكلف بالاعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة " سجلت مصالحنا في حدود 15و 30د حادث مرور تمثل في انحراف سيارة واصطدامها بعمود اسمنتي بالطريق البلدي رقم 20 خلف 5 جرحى  بين 5و 65 سنة نقلو  من طرف الحماية المدنية الى مستشفى سور الغزلان من طرف الوحدة المتدخلة الهاشمية"
هذا وقد فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا لتحديد الأسباب.

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