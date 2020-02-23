عثر زوال اليوم الأحد على جثة أربعيني منتحرا شنقا داخل بيته العائلي الكائن بمنطقة وادي المالح التابعة إقليميا لبلدية بوغزول جنوبي المدية.

الضحية (ر.ب 40 سنة) متزوج وأب لطفلين تم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى قصر البخاري، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا للكشف عن حيثيات عملية الانتحار هذه التي تأسى لها سكان المنطقة الذين أفاد أحدهم بأن المعني عانى الكثير مع البطالة بعد تسريحه من عمله الذي كان يعيل به عائلته بمصنع للآجر تابع لأحد الخواص بالمنطقة.