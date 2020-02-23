حوّلت مصالح الحماية المدنية،مساء اليوم ، شابا في عقده الثاني، وجد معلقا بأحد غرف منزله الواقع بقرية بهاليل ببلدية اغبالوا بدائرة مشدالة ب 50كلم شرق مقر ولاية البويرة.

وحسب يوسف عبدات الملازم الأول والمكلف بخلية الإعلام والاتصال بمصالح الحماية المدنية لولاية البويرة فقد تدخلت وحدة الحماية المدنية ل اغبالو في حدود الساعة السادسة و خمسون دقيقة لنقل جثة شاب يبلغ من العمر 22, وجد معلق بسلك حديدي بأحد غرف منزله وتم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بمشدالة في حين فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في الحادثة.



