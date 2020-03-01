قال الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد اليوم الأحد إن " منظمة الصحة العالمية وضعت تحت تصرفنا منذ أربع سنوات برنامجا حاسبيا ولكن لم يتم تطبيقه أبدًا، لأن الشفافية تقلق بعض الناس".

أوضح الوزير للإذاعة الجزائرية، أن التعتيم الذي ساد في سوق الأدوية كان يصب في مصلحة بعض الأطراف "الذين أتاحت لهم سلطتهم في صنع القرار توجيه السوق، على حساب حماية الصحة العامة ومصالح الدولة الجزائرية".

وكشف الوزير المنتدب عن برنامج عمله القائم على أربعة محاور رئيسية، متعهدًا بالعمل في شفافية، مشيرا إلى أن هذه السياسة في مجال الصناعة الصيدلانية تعتمد على "الوفرة والجودة والتنمية الاقتصادية".