توج المنتخب السنغالي لكرة القدم لأقل من 20 سنة بكأس العرب للأمم لهذه الفئة، إثر فوزه على تونس بنتيجة (1-0)، في النهائي الذي جرى اليوم الأربعاء بملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام السعودية.

وسجل هدف السنغال الوحيد اللاعب سامبا دالو في الدقيقة (45).

وكان شبان "التيرانغا" قد أزاحوا مصر في نصف النهائي بركلات الترجيح (4-3) بعد انتهاء اللقاء بالتعادل (1-1).

في حين تغلبت تونس على المغرب في اللقاء الآخر من الدور نصف النهائي بنتيجة (4-0).

من جهته، أقصي المنتخب الجزائري لهذه الفئة في الدور ربع النهائي على يد تونس بنتيجة (0-2).

وشارك في هذه الدورة 16 منتخبا موزعا على أربع مجموعات، جرت في ثلاث مدن سعودية وهي : الرياض، الدمام والخُبر.