الصين تعلن عن 143 إصابة جديدة

أكدت السلطات الصينية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3042 شخصا، والإصابات المؤكدة إلى 80 ألفا و552 حالة وشفاء 53700 بعد معالجتهم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن "لجنة شؤون الصحة تلقت بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 80 ألفا و552 شخصا، فضلا عن ذلك، لدينا في الوقت الحالي 23 ألفا و784 مريض، من بينهم (5737 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 3042 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 53 ألفا و700 شخصا بعد شفائهم".

وأشارت اللجنة الصحية إلى أنه تم اكتشاف 143 حالة جديدة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ووفاة 30 شخصا، من بينهم 29 حالة بإقليم هوبي بؤرة الوباء وحالة واحدة في مدينة ووهان، وشفاء 1681 حالة بعد معالجتهم.

ارتفاع عدد الإصابات في كوريا الجنوبية

كشفت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 6284 حالة إصابة، بزيادة 196 حالة منذ مساء الخميس.

وأوضحت المراكز الكورية للأمراض والسيطرة والوقاية إنه تم الإبلاغ عن سبع وفيات أخرى من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي إلى 42 حالة وفاة.

في السياق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالعالم، بعد تسجيل 2241 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية و83 حالة وفاة، من بينهم 31 حالة وفاة بالبر الصيني. وأشارت المنظمة إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا بالعالم بلغ 98 ألفا و698 حالة حالة، من بينهم 80 ألفا و565 حالة في الصين.

وأضافت المنظمة أن عدد الوفيات بالصين بلغت 3015 حالة، وخارجها تم تسجيل 267 حالة وفاة.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة واتخاذ إجراءات احترازية طارئة.

كورونا يحصد أول ضحية في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن تسجيل أول حالة وفاة لمريض شُخصت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت هيئة الرعاية الصحية الوطنية البريطانية، أن المتوفى كان كبيرا في السن، وقد أجرى اختبارا الليلة الماضية، وجاءت النتائج إيجابية بحمله الفيروس. وقال كريس ويتي كبير مسؤولي القطاع الصحي البريطاني إنه يعتقد أن المتوفى التقط العدوى داخل بريطانيا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وسجلت المملكة المتحدة أكثر من 30 حالة إصابة بفيروسكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد المصابين نحو 116 حالة مؤكدة حتى الآن. وتتضمن حالات الإصابة المؤكدة 105 مرضى في إنجلترا، وستة في إسكتلندا، وثلاثة في أيرلندا الشمالية، واثنين في ويلز.

12 وفاة بفيروس"كوفيد 19 " بالولايات المتحدة الأمريكية

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة يوم الخميس إلى 12 عندما أبلغت مقاطعة كينج في واشنطن عن أحدث الوفيات. ومن بين الوفيات، شهدت واشنطن 11 حالة بينما وقعت حالة في كاليفورنيا.

وكانت معظم حالات الإصابة التي رصدت في واشنطن مرتبطة بتفشي في منشأة تقدم الرعاية للمرضى المسنين في ضاحية كيركلاند بمدينة سياتل، بينها ست حالات وفاة.

تسجيل ثاني إصابة بالمغرب

صرحت وزارة الصحة المغربية بتسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، قادمة من إيطاليا.

وقالت الوزارة أمس الخميس إن المصابة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة. وأشارت إلى أن مصالح مديرية الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة ستقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.

الفاتيكان يكشف عن أول إصابة بكورونا

كشف الفاتيكان، اليوم الجمعة، عن التأكد من إصابة مريض في مركز خدماته الطبية بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، إن الحالة اكتشفت أمس الخميس "وتم تعليق خدمات الكشف الطبي في العيادات الخارجية بالفاتيكان للتعقيم والتطهير". وأضاف أن خدمات الطوارئ ستستمر، مشيرا إلى أن الفاتيكان أخطر السلطات الصحية الإيطالية بحالة الإصابة هذه.

28 حالة جديدة في السويد

أكدت السلطات السويدية تسجيل 28 حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، وبذلك ترتفع الحصيلة إلى 94 حالة مؤكدة.

وتم أخذ عينات من حوالي 1000 شخص في منطقة ستوكهولم، ويوجد أكبر عدد من المصابين في هذه المنطقة بـ 59 حالة مؤكدة وفق السلطات . وقال بير فولين، طبيب بمركز مكافحة العدوى بستوكهولم "نحن نتبع إجراءاتنا الروتينية. نحن نختبر المرضى الذين يستوفون المعايير الموصي بها من قبل هيئة الصحة العامة. ويتم عزل المرضى المصابين في الحجر الصحي وفقا لاحتياجاتهم".

ورفعت منظمة الصحة العالمية خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم إلى "أعلى مستوى" معتبرة أن الزيادة المستمرة في عدد الحالات الجديدة والدول المتأثرة "تبعث بالتأكيد على القلق".

النرويج يعلن عن 30 حالة جديدة

أظهرت فحوصات لثلاثين شخصا بالنرويج ، نتائج إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وهو ما يرفع عدد المصابين إلى 86، وفقا للمعهد النرويجي للصحة العامة.

وقال المعهد، في بيان له يوم الخميس إنه "لا يزال من الممكن ربط جميع حالات الإصابة بالخارج، والتي يتعلق معظمها بالوباء في شمال إيطاليا، وحالتان في إيران، وحالتان في هونغ كونغ وأخرى في الصين".

وذكرت مديرة القسم الطبي لاين فولد "قد يدخل انتشار العدوى مرحلة جديدة، حيث لا يمكننا ربط كل شخص بالمنطقة المصابة بالوباء المعروف. ويتم تقييم نصائح الوقاية من العدوى بشكل مستمر بناء على "تطورات الأوضاع في البلدان الأخرى".

وحسب التوزيع الجغرافي يوجد 22 من المرضى في مقاطعة فيستلاند و 21 في فيكن و 18 في أوسلو ، وسبعة في ترونديلاغ وخمسة في أغدر وأربعة في إنلانديت وثلاثة في روغالاند واثنان في مورو ورمسدال واثنان في تيليمارك وفيستفولد و اثنان في ترومس و فينمارك.

وأكد المعهد الوطني للصحة الإنجابية أن لا أحد من المرضى يعاني من أمراض خطيرة أو تم نقله إلى المستشفى، مضيفا أن الأشخاص المعنيين يوجدون في الحجر الصحي في المنزل وتتابعهم الخدمات الصحية المحلية في بلدياتهم.

عدد الإصابات يتجاوز 500 حالة في ألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية عن تسجيلها عشرات حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بشكل حاد، إلى أكثر من 500 شخص.

وأكد معهد روبرت كوخ، وهو مؤسسة فدرالية معنية بإحصاء حصيلة ضحايا الفيروس في ألمانيا، اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع من 400 إلى 534 حالة.

وسجلت معظم هذه الحالات (281 حالة) في ولاية شمال الراين- وستفاليا (أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان)، وتليها بادن- فورتمبيرغ (91 حالة) وبافاريا التي بدأ منها تفشي الفيروس في البلاد (79 حالة). وانتشر الفيروس الخطير في جميع الولايات الألمانية باستثناء ساكسونيا- أنهالت.

شفاء 10 حالات من بين 230 إصابة في إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا قد وصل إلى أكثر من 230 حالة إصابة من بينها 10 حالات شفيت تماما و10 أخرى يوجد أصحابها تحت العناية المركزة .

وقال فيرناندو سيمون مدير مركز تنسيق الطوارئ بوزارة الصحة في ندوة صحفية إن "عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا بلغ حتى الآن 230 حالة إصابة من بينهم 10 حالات شفيت تماما وغادر أصحابها المستشفى "، مشيرا إلى أن عشرة أشخاص آخرين إصابتهم مؤكدة بالفيروس يوجدون في أقسام العناية المركزة .

وأضاف فرناندو سيمون أن نسبة 90 في المائة من المصابين بفيروس كورونا المستجد أصيبوا بالمرض في بؤر انتشار الوباء مضيفا أن 20 حالة إصابة مؤكدة لم يتم بعد التوصل بشأنها إلى مصدر العدوى .وأوضح المسؤول أن عدد حالات الإصابة المؤكدة التي تم الإعلان عنها حتى الآن تتوزع ما بين 90 حالة إصابة في مدريد و 24 حالة إصابة في جهة كتالونيا و 19 بفالنسيا و 17 ببلاد الباسك و 13 باكستيا لا مانتشا و 12 بجهة الأندلس و11 بكل من جهتي كاستييا وليون ولاريوخا و 10 بكانتابريا و 8 بجزر الكناري و6 حالاتإصابة بكل من جزر البليار وإسترامادورا و 5 بأستورياس وحالة إصابة واحدة بكل من راغون وغاليسيا .

كما تم الإعلان عن ثلاث وفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في إسبانيا ويتعلق الأمر بسيدة مسنة ( 99 سنة ) بمدريد ورجل يبلغ من العمر 82 عاما ببلاد الباسك بالإضافة إلى شخص ثالث توفي يوم 13 فبراير الماضي بجهة فالنسيا .

إيرلندا تكشف عن سبع إصابات جديدة

تأكدت إصابة 7 حالات جديدة بكوفيد-19 في إيرلندا أمس الخميس، ليرتفع عدد الحالات في البلاد إلى 13 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الإيرلندية، أن الحالات الجديدة تشمل أربعة رجال من شرق إيرلندا، سافروا مؤخرا إلى شمال إيطاليا، وامرأتان من غرب البلاد، التقطتا العدوى من حالة مؤكدة، ورجل من جنوب البلاد قيل أنه أول من نقل العدوى للمجتمع في البلاد، مما يعني أن أصل العدوى غير معروف، وفقا للوزارة.

وقال المسؤولون في الوزارة إن المريض من جنوب البلاد يعالج في وحدة العناية المركزة في مستشفى كورك الجامعي، مضيفين أن المريض تلقى علاجًا طبيًا في المستشفى الجامعي الأسبوع الماضي وخرج من المستشفى قبل إعادة نقله مؤخراً إليه، وثبت حمله للفيروس.

وأكدت الوزارة إن البحث عن المخالطين للحالات السبع المؤكدة الجديدة بالإضافة إلى الحالات الست المؤكدة سابقا ما زال جاريا، مضيفة أن البلاد الآن في مرحلة الاحتواء الأولي في مكافحة فيروس كورونا الجديد، والتي تركز على تحديد جميع الحالات مهما كانت خفيفة.

وأبلغت إيرلندا عن أول حالة مؤكدة بكوفيد-19 في 29 فبراير. وتتعلق الحالة بطالب من مدرسة ثانوية في الجزء الشرقي من إيرلندا كان قد سافر إلى شمال إيطاليا.

ثلاث إصابات جديدة في العراق

سجلت وزارة الصحة العراقية أمس الخميس ل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظتي كركوك شمالي البلاد وواسط بجنوبها.

وقالت الوزارة في بيان " تعلن وزارة الصحة والبيئة عن تأكيد الإصابة لثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد بينهم اثنان في كركوك والثالثة في محافظة واسط". وأوضحت الوزارة أن كوادرها قامت بمتابعة الحالات والمتعاملين معها، مؤكدة أنهم الآن يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات الوزارة التي خصّصت لهذا الغرض. وبذلك يرتفع عدد المصابين في العراق بهذا الفيروس إلى 38 مصابا، فيما بلغت حالات الوفاة ثلاثة، بينها اثنتان في بغداد والثالثة في السليمانية.

البحرين تعلق الدراسة لمدة أسبوعين إضافيين

علقت مملكة البحرين أمس الخميس الدراسة لمدة أسبوعين إضافيين إلى 29 مارس الجاري كجزء من الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا)، بأن القرار جاء بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن السماح للكوادر الإدارية والتعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال بالعودة إلى العمل من يوم الأحد القادم الموافق الثامن من مارس 2020.

وقد قامت وزارة الصحة بتدشين صفحة خاصة على موقعها الالكتروني تتضمن النتائج السليمة والحالات القائمة ويتم تحديثها يومياً بصورة دورية مستمرة والتي تمكن الجميع من متابعة المعلومات والإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. وبحسب الموقع هناك 52 حالة قائمة، حيث 35 حالة لا تحتاج العلاج بينما يخضع 17 مصابا للعلاج. وبين الموقع أيضا تعافي أربع حالات.

لبنان يكشف عن إصابة جديدة

كشفت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد لسيدة لبنانية قادمة من بريطانيا موضحة أن العدد الإجمالي للمصابين بالبلد ارتفع إلى 16 حالة.

وناشدت الوزارة، أمس الخميس، جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارا محليا للفيروس، التقيد التام بتدابير العزل المنزلي، والاتصال بها فورا عند ظهور أية عوارض. وفي 22 فبراير الماضي، أعلن لبنان تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس لسيدة لبنانية قادمة من مدينة "قم" الإيرانية.

رصد أول إصابة في الكاميرون

أكدت وزارة الصحة في الكاميرون، اليوم الجمعة، أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.

وقالت الوزارة في بيان إن المريض مواطن فرنسي يبلغ من العمر 58 عاما وصل إلى العاصمة ياوندي في الـ 24 من فبراير الماضي.

يذكر أن فرنسا، أعلنت، أمس الخميس، وفاة حالتين أخريين على صلة بانتشار فيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالمرض الجديد إلى 6 حالات وفاة.

وقالت السلطة الصحية الفرنسية في بيان إنها سجلت 92 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 377 إصابة.

وبهدف الحد من انتشار الفيروس أعلنت السلطات الفرنسية عن سلسلة إجراءات احترازية منها منع التجمعات في المناطق حيث ينتشر الوباء حتى إشعار آخر، علاوة على قرار السلطات إغلاق بعض المدارس في المناطق المعنية، ودعوة السكان لتجنب التنقل واتخاذ أقصى درجات الحيطة.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 90 دولة، تسبب فيها آلاف الوفيات وأكثر من 3 آلاف إصابة.

روسيا تلغي منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

قررت روسيا إلغاء عقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي كان مقررا في يونيو المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا ( كوفيد -19).

وذكرت اللجنة المنظمة للمنتدى في بيان لها أمس " قررنا عدم عقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام من أجل الحفاظ على صحة المواطنين الروس والضيوف والمشاركين فيه".

ويأتي هذا القرار ردا على إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية بسبب تفشي الفيروس ومعلومات عن انتشاره في الدول المشاركة في المنتدى.

ويعد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، حدثاً دولياً ينظم سنوياً منذ عام 1997 في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث يحظى بأهمية كبيرة كونه يشكل فرصة لإبرام العديد من الاتفاقيات والصفقات وتوقيع مذكرات التفاهم بين كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، بالإضافة إلى جلسات المناقشة التي تتناول مختلف التوجهات الاقتصادية.