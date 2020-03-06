أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ظهر اليوم، الجمعة، عن الملاعب المرشحة لاستضافة المباراة النهائية لمسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية للموسم الجاري 2019/2020.

ونشر الموقع الرسمي للكاف، اليوم، الجمعة، أن كل من الاتحاد الكاميروني والمغربي والتونسي تقدموا خلال الفترة المسموحة بين 11 - 20 فبراير لاستضافة نهائي دوري الأبطال.

وأكد "الكاف" أن الملاعب الثلاثة المرشحة لاستضافة نهائي دوري الأبطال، هي ملعب جابوما ستاديوم في مدينة دوالا الكاميرونية، وملعب محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية والملعب الأولمبي في رادس التونسية.

وأكد الكاف أن الاتحاد المغربي قد تقدم بمفرده لتنظيم نهائي بطولة الكونفدرالية، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، بالعاصمة المغربية، الرباط، مشيرا إلى أن القرار النهائي بشأن الملعب المستضيف لنهائي دوري الأبطال والملعب المستضيف لنهائي الكونفدرالية، سيكون يوم 12 مارس الجاري.

يذكر أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قررت في يونيو 2019 إقامة النهائي من مباراة واحدة، وليس بنظام الذهاب والإياب كما جرت العادة منذ انطلاق المسابقة.

ويشار إلى أن الأهلي والزمالك يشتركان في دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية، فيما يشترك ناديا بيراميدز والمصري في البطولة الكونفدرالية.